Виталий Ким рассказал, что Николаевщину враг атаковал баллистическими ракетами.

«31 января, враг четыре раза атаковал область баллистикою. Применял, вероятно, ракеты «Искандер-М» и С-300», – сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

По словам Виталия Кима, в результате атак поврежден объект инфраструктуры и сеть электроснабжения. Без электроэнергии осталось более 400 потребителей.

«Работы по восстановлению продолжаются», – добавил Виталий Ким.

Ракета, Искандер

Кроме того, оккупанты били по акватории Очаковской общины из минометов.

Также враг обстреливал из артиллерии и Куцурубскую общину. А в течение дня направил туда пять FPV-дронов.

К счастью, пострадавших нет.

Добавим, что электроснабжения нет также в Херсоне.

«Сообщаем, что в результате вражеских обстрелов ночью частично в городе отсутствует электроснабжение. Из-за чего, в частности, сейчас невозможно вывести троллейбусы на маршруты», - сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Напомним также, что враг ударил по Харьковщине авиабомбами.

"Управляемые авиабомбы попали на территории гражданской больницы. Проведена эвакуация 38 человек, из них пять - работники заведения, четырем на месте была оказана первая медицинская помощь...", - сообщали в Харьковской ОВА.

авиаудар по больнице

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