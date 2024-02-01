Виталий Ким сообщил печальные новости после новых атак со стороны российских захватчиков.

Виталий Ким рассказал, что Николаевщину враг атаковал баллистическими ракетами.

«31 января, враг четыре раза атаковал область баллистикою. Применял, вероятно, ракеты «Искандер-М» и С-300», – сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

По словам Виталия Кима, в результате атак поврежден объект инфраструктуры и сеть электроснабжения. Без электроэнергии осталось более 400 потребителей.

«Работы по восстановлению продолжаются», – добавил Виталий Ким.

Кроме того, оккупанты били по акватории Очаковской общины из минометов.

Также враг обстреливал из артиллерии и Куцурубскую общину. А в течение дня направил туда пять FPV-дронов.

К счастью, пострадавших нет.

Добавим, что электроснабжения нет также в Херсоне.

«Сообщаем, что в результате вражеских обстрелов ночью частично в городе отсутствует электроснабжение. Из-за чего, в частности, сейчас невозможно вывести троллейбусы на маршруты», - сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Напомним также, что враг ударил по Харьковщине авиабомбами.

"Управляемые авиабомбы попали на территории гражданской больницы. Проведена эвакуация 38 человек, из них пять - работники заведения, четырем на месте была оказана первая медицинская помощь...", - сообщали в Харьковской ОВА.

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