За прошедшие сутки, согласно новым данным Генштаба ВСУ, произошло более 60 боевых столкновений.
Всего враг нанес 8 ракетных и 94 авиационных удара, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В частности, от новых авиационных ударов содрогнулся и Часов Яр.
Этот городок расположен совсем недалеко от Бахмута. До 24 февраля 2022 года здесь проживало 14 тысяч человек. Не смотря на постоянные жестокие обстрелы, в городе до сих пор остаются сотни гражданских.
Большинство из них прячутся и выживают в подвалах – в свои квартиры и дома возвращаются изредка, чтобы проверить.
Электричества, воды и газа в городе нет. Для бытовых нужд люди собирают дождевую воду, а также техническую привозят спасатели. Питьевой местной обеспечивают волонтеры.
Также люди выживают за счет помощи военных, которые делятся продуктами питания.
По словам военных, ситуация у Часового Яра похожа на то, как это было в Бахмуте. Российские захватчики мечтают захватить Часов Яр, чтобы создать угрозу для штабов и логистики Сил обороны Украины.
«Явной оперативной задачей противника является Часов Яр. В частности, как минимум угроза штабам, расположенным в Часовом Яру, угроза логистике…», - сообщал офицер 5-й отдельной штурмовой бригады Алексей Тарасенко.
По некоторым данным, оккупанты хотят дойти до Часового Яра до марта.
Так, украинский защитник, который ведет телеграмм-канал «Бахмутский демон» сообщил, что в «перехватах слышим, что до марта они хотят зайти в Часик».
Боец также заверил, что врагу этого не удастся.
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