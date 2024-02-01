Вокруг этого населенного пункта, где до полномасштабной войны проживало 14 тысяч человек, идут жестокие бои.

За прошедшие сутки, согласно новым данным Генштаба ВСУ, произошло более 60 боевых столкновений.

Всего враг нанес 8 ракетных и 94 авиационных удара, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В частности, от новых авиационных ударов содрогнулся и Часов Яр.

Этот городок расположен совсем недалеко от Бахмута. До 24 февраля 2022 года здесь проживало 14 тысяч человек. Не смотря на постоянные жестокие обстрелы, в городе до сих пор остаются сотни гражданских.

Большинство из них прячутся и выживают в подвалах – в свои квартиры и дома возвращаются изредка, чтобы проверить.

Электричества, воды и газа в городе нет. Для бытовых нужд люди собирают дождевую воду, а также техническую привозят спасатели. Питьевой местной обеспечивают волонтеры.

Также люди выживают за счет помощи военных, которые делятся продуктами питания.

По словам военных, ситуация у Часового Яра похожа на то, как это было в Бахмуте. Российские захватчики мечтают захватить Часов Яр, чтобы создать угрозу для штабов и логистики Сил обороны Украины.

«Явной оперативной задачей противника является Часов Яр. В частности, как минимум угроза штабам, расположенным в Часовом Яру, угроза логистике…», - сообщал офицер 5-й отдельной штурмовой бригады Алексей Тарасенко.

По некоторым данным, оккупанты хотят дойти до Часового Яра до марта.

Так, украинский защитник, который ведет телеграмм-канал «Бахмутский демон» сообщил, что в «перехватах слышим, что до марта они хотят зайти в Часик».

Боец также заверил, что врагу этого не удастся.

Последние новости Украины:

Россия ударила по Харькову черными "Шахедами".

Виталий Ким раскрыл тяжелые последствия атак "Искандерами".

Новое контрнаступление в 2024-м - названо главное условие, от которого все зависит.