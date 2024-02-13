Як повідомили в ОВА, під атаку потрапило місто Вовчанськ, пише Politeka.net.

Внаслідок атаки 61-річна цивільна жінка загинула від міно-вибухової травми, ще одна 50-річна цивільна була поранена.

У момент атаки люди були на ринку.

«У момент обстрілу люди перебували на місцевому ринку», - розповіли в ОВА.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, о 7:30, внаслідок ворожого обстрілу сільськогосподарського підприємства в селі Курилівка Куп’янського району загинули двоє чоловіків.

Ще один цивільний чоловік віком 36 років та жінка отримали вибухові травми, їх стан оцінюється як середній.

Також нагадаємо, що більше двох діб харківські рятувальники ліквідовували наслідки жахливого російського терору в Немишлянському районі Харкова.

"Вогнеборці майже 60 годин гасили полум'я, яке охопило майже 4 тисячі квадратних метрів. Врятували та евакуювали більше 60 людей. Розібрали завали. І сьогодні завершили усувати всі наслідки", - повідомляли в ОВА.

Жертвами цієї страшної атаки стали семеро людей - дві родини.

Серед загиблих - троє хлопчиків.

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