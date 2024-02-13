Как сообщили в ОВА, под атаку попал город Волчанск, пишет Politeka.net.

В результате атаки 61-летняя гражданская женщина погибла от минно-взрывной травмы, еще одна 50-летняя гражданская была ранена.

В момент атаки люди были на рынке.

«В момент обстрела люди находились на местном рынке», – рассказали в ОВА.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, в 7:30, в результате вражеского обстрела сельскохозяйственного предприятия в селе Куриловка Купянского района погибли двое мужчин.

Еще один гражданский мужчина в возрасте 36 лет и женщина получили взрывные травмы, их состояние оценивается как среднее.

Также напомним, что более двух суток харьковские спасатели ликвидировали последствия ужасного террора в Немышлянском районе Харькова.

"Пожарные почти 60 часов гасили пламя, которое охватило почти 4 тысячи квадратных метров. Спасли и эвакуировали более 60 человек. Разобрали завалы. И сегодня завершили устранять все последствия", - сообщали ОВА.

Жертвами этой страшной атаки стали семь человек – две семьи.

Среди погибших – трое мальчиков.

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