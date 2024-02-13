Как сообщили в ОВА, под атаку попал город Волчанск, пишет Politeka.net.
В результате атаки 61-летняя гражданская женщина погибла от минно-взрывной травмы, еще одна 50-летняя гражданская была ранена.
В момент атаки люди были на рынке.
«В момент обстрела люди находились на местном рынке», – рассказали в ОВА.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня, в 7:30, в результате вражеского обстрела сельскохозяйственного предприятия в селе Куриловка Купянского района погибли двое мужчин.
Еще один гражданский мужчина в возрасте 36 лет и женщина получили взрывные травмы, их состояние оценивается как среднее.
Также напомним, что более двух суток харьковские спасатели ликвидировали последствия ужасного террора в Немышлянском районе Харькова.
"Пожарные почти 60 часов гасили пламя, которое охватило почти 4 тысячи квадратных метров. Спасли и эвакуировали более 60 человек. Разобрали завалы. И сегодня завершили устранять все последствия", - сообщали ОВА.
Жертвами этой страшной атаки стали семь человек – две семьи.
Среди погибших – трое мальчиков.
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