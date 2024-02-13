Так, за даними Харківської ОДА, сьогодні, о 7:30, внаслідок ворожого обстрілу сільськогосподарського підприємства в селі Курилівка Куп’янського району загинули двоє цивільних чоловіків.

«Ще один цивільний чоловік віком 36 років та жінка отримали вибухові травми, їх стан оцінюється як середній», - повідомили в ОДА.

Раніше повідомлялось, що вніслідок артобстрілу села Курилівка загинув цивільний 55-річний чоловік, який був працівником ферми.

Тим часом від нової жорстокой атаки оговтується Дніпро.

Через нічний обстріл, зокрема, йде евакуація однієї з лікарень - зливається система опалення та вивозиться чимала кількість паліативних хворих.

Також зачиняються школи – за прогнозам найближчим часом очікується похолодання, а втримати систему не вийде.

"... У разі потреби зігрітися та підзарядити гаджети можна у пунктах незламності.

По всьому місту працює більше 100 таких. Їх облаштовано мерією, обласною військовою адміністрацією, ДСНС і Нацполіцією. Адреси найближчих до вас можна знайти в застосунку «Дія».

Там є все необхідне. Генератори, альтернативні джерела опалення, мобільний зв'язок та інтернет. І звісно — питна вода та гарячі напої...", - повідомив мер міста Борис Філатов.

Нагадаємо, уночі ворог обстріляв ТЕС на Дніпропетровщині - відключено блоки, на території виникло загоряння.

Також відключилася повітряна лінія електропередачі, що призвело до короткострокових перебоїв з електропостачанням для споживачів.

Наразі триває ліквідація наслідків пожежі та уточнення масштабів пошкоджень.

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