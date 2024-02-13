Так, по данным Харьковской ОГА, сегодня, в 7:30, в результате вражеского обстрела сельскохозяйственного предприятия в селе Куриловка Купянского района погибли двое гражданских мужчин.
«Еще один гражданский мужчина в возрасте 36 лет и женщина получили взрывные травмы, их состояние оценивается как среднее», - сообщили в ОГА.
Ранее сообщалось, что в результате артобстрела села Куриловка погиб 55-летний гражданский мужчина, который был работником фермы.
Тем временем от новой жестокой атаки приходит в себя Днепр.
Из-за ночного обстрела, в частности, идет эвакуация одной из больниц - сливается система отопления и вывозится большое количество паллиативных больных.
Также закрываются школы – по прогнозам, в ближайшее время ожидается похолодание, а удержать систему не получится.
"... При необходимости согреться и подзарядить гаджеты можно в пунктах несокрушимости.
По всему городу работает более 100 таких. Они обустроены мэрией, областной военной администрацией, ГСЧС и Нацполицией. Адреса ближайших к вам можно найти в приложении "Дия".
Там все необходимое. Генераторы, альтернативные источники отопления, мобильная связь и Интернет. И, конечно, — питьевая вода и горячие напитки...", - сообщил мэр города Борис Филатов.
Напомним, ночью враг обстрелял ТЭС в Днепропетровской области - отключены блоки, на территории возникло возгорание.
Также отключилась воздушная линия электропередачи, что привело к краткосрочным перебоям с электроснабжением для потребителей.
В настоящее время идет ликвидация последствий пожара и уточнение масштабов повреждений.
Последние новости Украины:
В "Минэнерго" сделали срочно заявление по поводу повреждений - будет ли свет.
Выяснились тяжелые последствия новой атаки "Шахедов".
Новое фото Валерия Залужного с супругой вызвало волну обсуждений.