Появились обновленные данные о следствии новых жестоких атак со стороны российских окупантов.

Так, по данным Харьковской ОГА, сегодня, в 7:30, в результате вражеского обстрела сельскохозяйственного предприятия в селе Куриловка Купянского района погибли двое гражданских мужчин.

«Еще один гражданский мужчина в возрасте 36 лет и женщина получили взрывные травмы, их состояние оценивается как среднее», - сообщили в ОГА.

Ранее сообщалось, что в результате артобстрела села Куриловка погиб 55-летний гражданский мужчина, который был работником фермы.

Тем временем от новой жестокой атаки приходит в себя Днепр.

Из-за ночного обстрела, в частности, идет эвакуация одной из больниц - сливается система отопления и вывозится большое количество паллиативных больных.

Также закрываются школы – по прогнозам, в ближайшее время ожидается похолодание, а удержать систему не получится.

"... При необходимости согреться и подзарядить гаджеты можно в пунктах несокрушимости.

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Напомним, ночью враг обстрелял ТЭС в Днепропетровской области - отключены блоки, на территории возникло возгорание.

Также отключилась воздушная линия электропередачи, что привело к краткосрочным перебоям с электроснабжением для потребителей.

В настоящее время идет ликвидация последствий пожара и уточнение масштабов повреждений.

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