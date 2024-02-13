Так, згідно з повідомленням ДТЕК, в ніч з 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК.
«Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Станція припинила виробництво електроенергії», - йдеться у повідомленні ДТЕК.
На щастя, за попередньою інформацією, люди не постраждали.
Після припинення обстрілів енергетики розпочали оботу з ліквідації наслідків атаки.
У свою чергу Повітряні Сили ЗС України повідомляють, що цієї ночі противник атакував Україну 23-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з районів Приморсько-Ахтарськ – рф., мис Чауда – Крим.
Захисникам неба над Україною вдалося знищити 16 ударних БпЛА противника у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.
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