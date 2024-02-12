На сирийском аэродроме Шайрат готовят операторов БПЛА для войны против Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Так разведчики предупредили, что в Сирии тренируют российских операторов БПЛА иранского производства.

Обучение для россиян проводят Ливанская полиция Хезболлие и Иранская революционная гвардия на территории сирийского военного аэродрома Шайрат.

"Ливанско-иранско-российский учебный курс предусматривает овладение БПЛА Shahed-136 и Ababil-3, а также дистанционно управляемого самолета Raad", - сообщили в ГУР.

Возглавляет военные учения один из командиров «Хезболла» Камаль Абу Садик, специализирующийся на изготовлении и обслуживании беспилотников.

«Вместе с россиянами обучение проходят наемники-сирийцы, которых москва планирует задействовать в войне против Украины как операторов БПЛА», – рассказали в ГУР.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило использование систем спутниковой связи Starlink российскими оккупантами на фронте.

Радиоперехват разговора свидетельствует, что для налаживания доступа к интернету терминалы Starlink установили, например, в подразделениях 83-й одшбр из России, действующих в Донецкой области вблизи Клищиевки и Андреевки.

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