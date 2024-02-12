У ніч на 12 лютого російські загарбники здійснили нову атаку на Україну.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Повітряні Сили ЗС України, окупанти атакували атакував 17-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарськ – рф., а також керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької обл.) та зенітними керованими ракетами С-300 (із Бєлгородської обл.)

В результаті бойової роботи знищено 14 «шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Раніше в Харківській ОДА повідомляли, що окупанти завдали ударів по Люботину Харківського району.

«Попередньо - ракетами С-300 із Бєлгорода. На цю хвилину без постраждалих. Пошкоджені фасади нежитлових будівель. Огляд місць триває», - йшлось у повідомленні ОДА.

Під вогнем ворога перебувала Дніпропетровщина.

В терміновому повідомленні «Укренерго» оголосили про наслідки атаки:

«В ніч на 12 лютого ворог знову завдав удару БпЛА по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини. Постраждало обладнання однієї з підстанцій «Укренерго». В Павлоградському та Синельниківському районах частково знеструмлювались промислові та побутові споживачі».

Також в «Укренерго» підкреслили, що живлення промислових споживачів відновлено, триває підключення побутових.

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Також повідомлялось, що експерт попередивв українців про нову загрозу.