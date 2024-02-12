Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины, кафиры атаковали атаковавший 17-ю ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» из района Приморско-Ахтарск – рф., а также управляемой авиационной ракетой Х-59 (ТОТ Запорожской обл. .) и зенитными управляемыми ракетами С-300 (из Белгородской обл.).
В результате боевой работы уничтожены 14 «шахедов» и одна управляемая авиационная ракета Х-59 в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.
Ранее в Харьковской ОГА сообщали, что оккупанты нанесли удары по Люботину Харьковского района.
«Предварительно – ракетами С-300 из Белгорода. В эту минуту без пострадавших. Повреждены фасады нежилых построек. Обзор мест продолжается», - говорилось в сообщении ОГА.
Под огнем врага находилась Днепропетровщина.
В срочном сообщении «Укрэнерго» объявили о последствиях атаки:
«В ночь на 12 февраля враг снова нанес удар БпЛА по энергетической инфраструктуре Днепропетровщины. Пострадало оборудование одной из подстанций "Укрэнерго". В Павлоградском и Синельниковском районах частично обесточивались промышленные и бытовые потребители».
Также в «Укрэнерго» подчеркнули, что питание промышленных потребителей возобновлено, продолжается бытовое подключение.
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