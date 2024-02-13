Так, согласно сообщению ДТЭК, в ночь с 12 на 13 февраля в результате обстрела пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК.
«В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция прекратила производство электроэнергии», – говорится в сообщении ДТЭК.
К счастью, по предварительным данным, люди не пострадали.
После прекращения обстрелов энергетики начали обет по ликвидации последствий атаки.
В свою очередь Воздушные Силы ВС Украины сообщают, что этой ночью противник атаковал Украину 23-ю ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» из районов Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – Крым.
Защитникам неба над Украиной удалось уничтожить 16 ударных БПЛА противника в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.
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