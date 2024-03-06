Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Донецьку ОВА, під покровом ночі ворог завдав удару по Покровську.

Близько першої години ночі ворог випустив по місту 4 ракети С-300.

«Внаслідок удару цивільна особа отримала легкі поранення. Пошкоджені 11 багатоповерхівок, 3 приватні будинки і 3 адмінбудівлі. Цей удар — чергове нагадування, що на Донеччині не залишилися абсолютно безпечних місць. Бережіть себе! Евакуюйтесь!», - йдеться у повідомленні.

У свою чергу Повітряні сили ЗС України повідомляють, що у ніч на 6 березня російські окупаційні війська атакували 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 із ТОТ Донецької обл. та 42-ма ударними безпілотниками типу «Shahed».

Було знищено 38 «шахедів» у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.

Зокрема, відомо про наслідки атаки на Харківщину. Так, вночі щонайменше 7 ворожих безпілотників вдарили по селу Мартове Чугуївського району.

Зруйнована двоповерхова будівля непрацюючого дошкільного закладу, виникла пожежа, пошкоджено ліцей. Також зафіксовані влучання в дорожнє покриття. Огляд місць триває.

Крім того, у Сумах внаслідок атаки «шахедів» є три влучання в різних частинах міста, повідомили в Сумській ОВА.

Є постраждалі, їм надають медичну допомогу. Аварійно-рятувальні служби працюють на місці.

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Також нагадаємо про нову масову евакуацію.

Крім того повідомлялося, що ЗСУ готуються до нового контрнаступу.