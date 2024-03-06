Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Донецкую ОВА, под покровом ночи враг нанес удар по Покровску.

Около часа ночи враг выпустил по городу 4 ракеты С-300.

«В результате удара гражданское лицо получило легкие ранения. Повреждены 11 многоэтажек, 3 частных дома и 3 админздания. Этот удар — очередное напоминание, что в Донецкой области не осталось абсолютно безопасных мест. Берегите себя! Эвакуируйтесь!», - говорится в сообщении.

В свою очередь Воздушные силы ВС Украины сообщают, что в ночь на 6 марта российские оккупационные войска атаковали 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 из ТОТ Донецкой обл. и 42 ударными беспилотниками типа «Shahed».

Были уничтожены 38 «шахедов» в пределах Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Сумской областей.

В частности, известно о последствиях атаки на Харьковщину. Так, ночью по меньшей мере 7 вражеских беспилотников ударили по селу Мартово Чугуевского района.

Разрушено двухэтажное здание неработающего дошкольного учреждения, возник пожар, поврежден лицей. Также зафиксированы попадания в дорожное покрытие. Осмотр мест продолжается.

Кроме того, в Сумах в результате атаки «шахедов» есть три попадания в разных частях города, сообщили в Сумской ОВА.

Есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь. Аварийно-спасательные службы работают на месте.

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Названы главные опасности недели с 4 по 10 марта.

Также напомним о новой массовой эвакуации.

Кроме того, сообщалось, что ВСУ готовятся к новому контрнаступлению.