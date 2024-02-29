Стали відомі подробиці ракетного удару по скупченню військ ворога, як змінилася ситуація на фронті і коли може розпочатися новий контрнаступ ЗСУ.

Майже сто бойових зіткнень відбулося минулої доби на фронті, пише Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зокрема, на Авдіївському напрямку, українськими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де окупант майже сорок разів намагався прорвати оборону наших військ.

Також стало відомо, що Збройні Сили України завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області.

За попередніми даними, загинули майже двадцять окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу та 12 загарбників поранено, зокрема командир цього підрозділу.

Крім того, сьогодні 29 лютого, росіяни втратили черговий літак.

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У свою чергу аналітики Інституту вивчення війни констатують, що після захоплення Авдіївки росіяни просуваються далі.

За словами експертів, війська РФ нещодавно просунулися на південний схід від Орлівки, яка розташована на захід від Авдіївки. Крім того, геолокація за 27 лютого показує, що росіяни також просунулися в районі буреломів на південь від Степового, що на північному заході від Авдіївки.

Додамо, що почали озвучуватися терміни нового контрнаступу ЗСУ. Начальник штабу оборони, командувач збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін вважає, що українська армія в нинішній ситуації навряд чи зможе розпочати новий контрнаступ до кінця літа, а швидше за все, до наступного року.

За словами Радакіна, Україна зіткнулася із скрутною ситуацією на суші через дефіцит боєприпасів.

«Це скрутне становище, ймовірно, триватиме принаймні протягом наступних кількох місяців», — сказав адмірал.

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