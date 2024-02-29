Стали известны подробности ракетного удара по скоплению войск врага, как изменилась ситуация на фронте и когда может начаться новое контрнаступление ВСУ.

Почти сто боевых столкновений произошло за прошедшие сутки на фронте, пишет Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В частности, на Авдеевском направлении, украинскими защитниками отбито 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

В Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области, где оккупант почти сорок раз пытался прорвать оборону наших войск.

Также стало известно, что Вооруженные Силы Украины нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Оленевке Донецкой области.

По предварительным данным, погибли почти двадцать оккупантов, в том числе заместитель командира российского военного подразделения и 12 захватчиков ранены, в том числе командир этого подразделения.

Кроме того, сегодня 29 февраля россияне потеряли очередной самолет.

«Минус Су-34 на Восточном направлении!», - сообщили в воздушных силах ВС Украины.

В свою очередь, аналитики Института изучения войны констатируют, что после захвата Авдеевки россияне продвигаются дальше.

По словам экспертов, войска РФ недавно продвинулись к юго-востоку от Орловки, расположенной к западу от Авдеевки. Кроме того, геолокация за 27 февраля показывает, что россияне также продвинулись в районе буреломов к югу от Степного, что на северо-западе от Авдеевки.

Добавим, что начали озвучиваться сроки нового контрнаступления ВСУ. Начальник штаба обороны, командующий вооруженными силами Великобритании адмирал Тони Радакин считает, что украинская армия в нынешней ситуации вряд ли сможет начать новое контрнаступление до конца лета, а скорее всего, до следующего года.

По словам Радакина, Украина столкнулась с затруднительной ситуацией на суше из-за дефицита боеприпасов.

«Это затруднительное положение, вероятно, будет продолжаться, по крайней мере, в течение нескольких месяцев», — сказал адмирал.

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