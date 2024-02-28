Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення, пише Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Тільки на Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили понад десять атак противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, Росія продовжує наступ біля Авдіївки, щоб повністю виснажити українські сили.

За словами експертів, ворог тимчасово знизив темп своїх операцій під час зачистки Авдіївки після захоплення цього населеного пункту, але з того часу відновив відносно високі темпи наступу на захід і північний захід від міста.

Аналітики вважають, що російські війська продовжують спроби наступу, щоб позбавити українські сили перепочинку, який би дозволив Україні створити більш цілісну та важкопроникну лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки.

Нагадаємо, що росіяни наближаються до міста Часів Яр в Донецькі області.

За словами військовослужбовця і авторка каналу «Бахмутський демон», «вдається поки тримати», але до «Часіка» росіяни лізуть «по напрямку».

Тим часом командувач ЗС Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін заявив, що Україна відчуватиме нестачу боєприпасів і перебуватиме в невигідному становищі у війні з Росією протягом декількох місяців, поки Захід не погодить подальші кроки на підтримку.

За словами Радакіна, Росія "на тактичному рівні здобуває відносно невеликі території", зокрема Авдіївку, а також веде активні бойові дії в районі міста Часів Яр – куди українські сили відійшли після виходу з Бахмута.

Додамо, що в Мережі з’являються нові кадри з Часового Яру, який росіяни кожного дня намагаються перетворити на попіл і руїни.

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