Російські загарбники після захоплення Авдіївки наближають до ще одного українського міста.

Згідно з оновленими даними Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень.

Важкі бої, зокрема, продовжуються на Бахмутському напрямку – українськими захисниками відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 19 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське.

А на Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону.

Крім того, нашими захисниками відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда.

На жаль, ворог все ближче до міста Часів Яр.

«Біля Часового Яру також проводилися і проводяться інженерні роботи, ворог уже досить близько до цього населеного пункту. Однак ці інженерні укріплення, які там є, вони не дадуть змоги ворогу просто так здійснити «легку прогулянку», - розповідав начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш.

Про готовність до боїв за Часів Яр розповів і військовослужбовець, автор каналу «Бахмутський демон».

«Попереду важка оборона Часіка, всі готові до цього і морально, і фізично», - коротко повідомив боєць.

За його словами, окупанти поливають околиці Часового Яру ФАБами і КАБами.

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