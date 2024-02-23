Так, вночі окупанти вдарили по території Нововодолазької громади Харківщини, застосувавши щонайменше п’ять БпЛА “Shahed”.
«Ворожі дрони влучили в склад з зерном та корівник. Під завалами опинилися щонайменше 10 двомісячних телят», - розповіли в поліції про жахливі наслідки атак.
Правоохоронці закликають мешканців Харківщини не нехтувати сигналами повітряної тривоги, не викладати в соцмережі відео влучань ворожих ракет.
В Харківській ОВА тим часом повідомляють, що внаслідок влучань загинули корови.
«О 23:15 зафіксовані влучання в с. Мокра Рокитне Харківського району. Внаслідок ударів ворожих безпілотників пошкоджено приватне агропідприємство. Виявлено 5 місць влучань, пошкоджені складський ангар, загинуло 15 корів».
Нагадаємо, що минулої ночі російські окупанти також атакували Дніпро і Одесу.
Окрім багатоповерхівки у Дніпрі, ворог поцілив по підприємству.
З восьми постраждалих через атаку двоє залишаються в медзакладі. Вони в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно.
У потрощеному будинку продовжують пошуки людей, які можуть бути під завалами.
Не припиняв агресор й обстріли Нікопольщини - вогнем артилерії накривав райцентр, Мирівську та Червоногригорівську громади.
В Одесі один з уражених над морем дронів впав на будівлю підприємства в прибережній зоні.
На жаль, жертвами цієї атаки стали троє людей -їхні тіла знайшли під завалами.
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