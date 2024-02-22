Так, окупанти вдарили ракетами і авіабомбою.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Сили оборони півдня України, протягом бойової доби ворог двічі атакував з повітря Чорнобаївку.

Атаки відбулися з використанням ракет невстановленого типу і керованої авіабомби.

Крім того, під вогнем перебувала Одеська область - з літака тактичної авіації ворог спрямував ракету Х-31П в напрямку Одещини, яка втратила свою бойову спроможність в повітрі.

Не припиняється і дроновий терор населення прифронтових регіонів Херсонщини та Миколаївщини: ворог застосував 66 FPV-дронів, 27 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинув з БпЛА різних модифікацій 22 осколкові боєприпаси.

«Поранено 3 цивільні особи і 6 працівників поліції. Пошкоджено півтора десятки приватних та кілька багатокватритних будинків, адмінбудівлі, гаражі, складські приміщення та автомобілі», - розповіли в силах оборони півдня про трагічні наслідки атак.

Крім того, окупанти 7 разів вдарили з артилерії по Херсону. Також ворожою артилерією були обстріляні населені пункти на правобережжі Херсонщини та прибережні райони Миколаївщини.

Внаслідок цих атак пошкоджено адмінбудівлю, приватні та багатоквартирні будинки, гаражі, стільникову вежу та газогін.

Також нагадаємо, що сьогодні перед світанком російські теорористи реактивними системами залпового вогню обстріляли село Лимани на Миколаївщині.

Пошкоджено півтора десятки приватних будинків, два будинки зруйновані майже повністю. Виникла пожежа.

73-річний місцевий мешканець дістав поранення.

Додамо, тим часом стало відомо про ще одного пораненого у Херсонській області – у Бериславі під удар ворожого безпілотника потрапив місцевий житель.

Окупанти скинули вибухівку з дрона прямо на 49-річного чоловіка.

Він отримав вибухову травму та уламкові поранення обох ніг.

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