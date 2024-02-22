Російські загарбники без зупину гатять по мирним населеним пунктам України, знищуючи все, до чого можуть дотягнутися.

Так, від нових атак здригнулася Миколаївська область, пише Politeka.net.

Як повідомляють в Національній поліції України, зранку ворог поцілив у житлові будинки села Галицинівської громади

«Близько 5:20 сьогодні війська рф обстріляли з РСЗВ будинки у с. Лимани. Внаслідок атаки один чоловік постраждав. Зруйновані та пошкоджені понад 30 приватних будинків», - повідомили правоохоронці, публікуючи кадри з наслідками атак.

Крім того, окупанти обстріляли село Львове на Херсонщині.

Військові рф завдали удару сьогодні зранку. Один з «прильотів» – по житловому будинку, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель, який перебував на подвірʼї. Загиблому було 59 років.

Також від обстрілів продовжує страждати Харківська область. Під вогнем перебували близько 15 у населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Дворічна, Іванівка та ін. Авіаударів окупанти завдали по н.п. Мілове, Вільхуватка, Григорівка, Петропавлівка та ін.

Від нових моторошних вибухів здригнулася і Донеччина, пошкоджені і зруйновані житлові будинки.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області.

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