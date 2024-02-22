У ніч на 22 лютого відбулася нова атака на Україну з боку російських загарбників.

Як повідомляють у Повітряних силах ЗС України, ворог атакував безпілотниками і вдарив ракетою.

Російські окупанти запустили десять ударних БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – рф.

А також атакували протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.

Захисникам неба над Україною вдалося знищити вісім безпілотників в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

"В межах області сили ППО вночі вели бойову роботу по ворожих "шахедах" - кілька безпілотників знищено", - повідомили у Запорізькій ОВА.

Додамо, раніше у Полтавській ОВА повідомили, що окупанти атакували область кількома групами БпЛА. Звуки вибухів чули у Миргородському районі.

«За попередньою інформацією жертв та постраждалих немає, руйнувань також», - повідомляли в ОВА.

Три БпЛА знищили захисники з ПвК "Схід". Вороже залізяччя приземлили у Кам'янському та Павлоградському районах, повідомили в ДніпроОВА

На інших територіях області було спокійно.

Тим часом стало відомо, що окупанти під час обстрілів України майже не використовують ракети "Калібр". Як заявив речник Військово-морських сил, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук, цьому заважає питання логістики.

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