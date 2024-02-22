Как сообщают в воздушных силах ВС Украины, враг атаковал беспилотниками и ударил ракетой.
Российские оккупанты запустили десять ударных БпЛА типа «Shahed» из района Приморско-Ахтарск – РФ.
А также атаковали противорадиолокационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.
Защитникам неба над Украиной удалось уничтожить восемь беспилотников в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.
"В пределах области силы ПВО ночью вели боевую работу по вражеским "шахедам" - несколько беспилотников уничтожены", - сообщили в Запорожской ОВА.
Добавим, ранее в Полтавской ОВА сообщили, что оккупанты атаковали область несколькими группами БпЛА. Звуки взрывов слышали в Миргородском районе.
"По предварительной информации жертв и пострадавших нет, разрушений также", - сообщали в ОВА.
Три БПЛА уничтожили защитники из ПВК "Восток". Вражеское железо приземлили в Каменском и Павлоградском районах, сообщили в ДнепроОВА.
На других территориях области было спокойно.
Тем временем стало известно, что оккупанты во время обстрелов Украины почти не используют ракеты "Калибр". Как заявил спикер Военно-морских сил, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук, этому мешает вопрос логистики.
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