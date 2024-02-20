Адже без цього перемоги над ворогом точно не буде.

Про це нагадав політичний і громадський діяч, екс-радник глави МВС Віктор Андрусів.

«Здається, путін вирішив по максимуму використати паузу з наданням допомоги Україні від США, і буде валити на всіх ділянках фронту два тижні по максимуму…», - припустив Андрусів в своєму телеграм-каналі.

За словами експерта, як мінімум розвідка у Путіна працює не найкращим чином.

«Це, в принципі, було ясно в 2022 під час вторгнення. Відсутність американських пакетів відчутна для нас, але сюрпризи в нас також ще є», - запевнив експерт.

Також Віктор Андрусів зазначив, що активне сточування військ об нові Авдіївки може зруйнувати плани Путіна по генеральному наступу на Харків ближче до літа.

«Так, м'яса в нього багато, але пускати в хід стає важче. Саме тому зараз на фронт прибуло багато різних найманців зі всього світу. Ще два тижні наша розвідка фіксувала малайзійців під Донецьком. Може виявитися так, що на фоні масштабних втрат нових мобілізованих сил вистачить тільки на підтримку лінії фронту», - припустив Андрусів.

Аналітик також запевнив, що ніхто зараз не робить більшого внеску в отримання нового пакету допомоги від США для України, ніж Путін.

«Його масштабний наступ виставляє республіканців безвідповідальними ідіотами, завдаючи серйозного удару по їх рейтингам…. Буде важко. Потім буде легше. Два тижні мінімум будуть дуже складні. Мобілізуйтесь своїми ресурсами. Донатьте. Вступайте в ЗСУ», - закликав експерт.

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