Як повідомляють в Сумській ОВА, о 5 годині ранку окупанти здійснили авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району.
Під ворожу атаку потрапив житловий будинок.
«Пожежу локалізовано. Виявлено тіла двох загиблих. Розбір завалів і пошукові роботи тривають… Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих», - розповіли в ОВА, опублікувавши також фото зі страшними наслідками атаки.
Нагадаємо, у ніч на 20 лютого противник атакував двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 (Бєлгородська обл.), керованою авіаційною ракетою Х-31 (Запорізька обл.) та 23-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ – рф.).
Захисниками неба над Україною було збито усі 23 «шахеди» в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
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