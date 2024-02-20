Сьогодні, 20 лютого російські терористи вчинили черговий злочин проти мирного населення.

Як повідомляють в Сумській ОВА, о 5 годині ранку окупанти здійснили авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району.

Під ворожу атаку потрапив житловий будинок.

«Пожежу локалізовано. Виявлено тіла двох загиблих. Розбір завалів і пошукові роботи тривають… Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих», - розповіли в ОВА, опублікувавши також фото зі страшними наслідками атаки.

Нагадаємо, у ніч на 20 лютого противник атакував двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 (Бєлгородська обл.), керованою авіаційною ракетою Х-31 (Запорізька обл.) та 23-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ – рф.).

Захисниками неба над Україною було збито усі 23 «шахеди» в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

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