Після завершення боїв за саму Авдіївку російським загарбникам потрібно приймати рішення, куди перекидати основні сили далі.

І є не один напрямок, на якому вони спробують сконцентруватися. Так, за даними аналітиків DeepState, ворог може спробувати вийти на оперативний простір західніше міста або сконцентруватися на Куп'янську, Часовому Ярі чи Роботиному.

Також експерти повідомили, що зараз відбувається на Авдіївському напрямку.

Згідно з новим аналітичним прогнозом, ворог намагався штурмувати біля Ласточкиного значним числом піхоти, але всі ці спроби виявилися невдалими.

«Зараз противник проводить накопичення по посадках і поновить штурмові дії вже в найближчі дні», - зазначають аналітики.

Росіяни також атакують в Первомайському та впритул підійшли до Невельського. Біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки тривають бої, противник посилив тиск на Сили Оборони.

Крім того, окупанти розпочали масовану атаку від Роботиного до Вербового.

«Пд-зх Вербового їм вдалося пробити оборону, зараз СОУ намагаються ліквідувати цю проблему. 18.02 інтенсивність дещо спала», - повідомили аналітики, додавши, що частина окупантів змогла прорватися у Роботине, але більшість була ліквідована.

Також ворог активізувався біля Новодонецького , бої тривають.

На Бахмутському напрямку росіяни проводили штурмові дії в Білогорівці, але отримали відсіч.

«Біля Веселого виродки розстріляли двох наших бійців. Чергове нагадування, що ворог не дотримується правил та звичаїв війни», - підкреслили аналітики.

В Богданівці противник шукає слабкі місця, щоб продавити лінію зіткнення.

«Біля Іванівки ворог має успіхи та продовжує штурмові дії», - повідомили експерти.

На Сватівськомунапрямку ворог проводить ротацію та продовжує посилювати тиск в районі Тернів та Ямполівки.

Додамо, тим часом У виданні The New York Times назвали 5 найзагрозливіших місць на фронті. У Виданні зазначають, що Україні бракує боєприпасів без військової допомоги США на 1000-кілометровому фронті.

Тож російські війська наступають одразу на пʼяти напрямках – Авдіївському, Мар’їнському, Роботинському, Кремінському і Бахмутському.

За різними даними, окупанти втратили близько 50 000 військових в ході штурму Авдіївки. Взяття залишків міста дозволяє вивільнити окупантам війська для перекидання на інші напрямки.

Останні новини України:

Жахливий вибух на Харківщині обірвав життя - наймолодшому було всього 25.

Київ під ракетним ударом - заходили з різних напрямків.

Також повідомлялось, що Олександр Сирський зробив нову тривожну заяву.