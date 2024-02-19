После завершения боев за саму Авдеевку российским захватчикам нужно принимать решения, куда перебрасывать основные силы дальше.

И есть не одно направление, на котором они попытаются сконцентрироваться. Так, по данным аналитиков DeepState, враг может попытаться выйти на оперативное пространство западнее города или сконцентрироваться на Купянске, Часовом Яре или Роботино.

Также эксперты сообщили, что сейчас происходит на Авдеевском направлении.

Согласно новому аналитическому прогнозу, враг пытался штурмовать у Ласточкиного значительным числом пехоты, но все эти попытки оказались неудачными.

«Сейчас противник производит накопление по посадкам и возобновит штурмовые действия уже в ближайшие дни», - отмечают аналитики.

Россияне также атакуют в Первомайском и вплотную подошли к Невельскому. У Георгиевки, Победы и Новомихайловки продолжаются бои, противник усилил давление на Силы Обороны.

Кроме того, оккупанты начали массированную атаку от Роботиного до Вербового.

«Юж-вст. Вербового им удалось пробить оборону, сейчас СОУ пытаются ликвидировать эту проблему. 18.02 интенсивность несколько спала», - сообщили аналитики, добавив, что часть окупантов смогла прорваться в Роботино, но большинство было ликвидировано.

Также враг активизировался у Новодонецкого, бои продолжаются.

На Бахмутском направлении россияне проводили штурмовые действия в Белогоровке, но получили отпор.

«У Веселого ублюдка расстреляли двух наших бойцов. Очередное напоминание, что враг не соблюдает правила и обычаи войны», - подчеркнули аналитики.

В Богдановке противник ищет слабые места, чтобы продавить линию столкновения.

«У Ивановки враг имеет успехи и продолжает штурмовые действия», - сообщили эксперты.

На Сватовском направлении враг проводит ротацию и продолжает усиливать давление в районе Тернов и Ямполевки.

Добавим, тем временем в издании The New York Times назвали 5 самых угрожающих мест на фронте. В издании отмечают, что Украине не хватает боеприпасов без военной помощи США на 1000-километровом фронте.

Поэтому российские войска наступают сразу на пяти направлениях – Авдеевском, Марьинском, Роботинском, Кременском и Бахмутском.

По разным данным, оккупанты потеряли около 50 000 военных в ходе штурма Авдеевки. Взятие остатков города позволяет высвободить оккупантам войска для переброски на другие направления.

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