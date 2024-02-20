Окупанти дуже хочуть прорватися до цього міста, щоб далі загрожувати низці населених пунктів.

Минулої доби, згідно з новим зведенням Генштаба ЗСУ, відбулося понад 80 бойових зіткнень.

Майже десять з них на Авдіївському напрямку, де продовжуються жорстокі бої.

«На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області», - йдеться у зведенні.

Страшні бої йдуть і на Лиманському напрямку.

Там противник за підтримки авіації, 6 разів атакував наші підрозділи в районах Тернів Донецької області та Білогорівки Луганської області.

Про важкі бої у Білогорівці розповідають і самі бійці.

«Білогорівка…про яку ніхто толком і не згадує. Ситуація важка, хлопцям на голову також падає купа КАБів щодня, але вони тримають позиції, тримають вже більше року на цьому напрямку. Противник останні дні перестав застосовувати в штурмах техніку, виключно піхота за підтримки авіації.

Хлопці тримаються як титани і причому вже дуже і дуже давно, але безкінечно тривати це не може», - розповів лейтенант Збройних Сил України з позивним «Алекс» у своєму каналі «Офіцер+».

В свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомляє, що окупанти мріють прорватися у Часів Яр.

«На бахмутському напрямку відмічається посилення інтенсивності бойових дій на всьому східному фланзі. Від Андріївки і до Богданівки дуже важкі бої. Окупанти дуже хочуть прорватися до Часового Яру, щоб далі загрожувати Костянтинівці, а також знову захопити Кліщіївку з Андріївкою», - повідомив Мірошніков.

Але, підкреслив кореспондент, на плани ворога у ЗСУ є свої плани.

«І захоплення Часового Яру окупантами до них явно не входить. Поки ворог зточується об нашу оборону в лобових атаках на Іванівське. Село повністю під нашим контролем», - зазначив Мірошніков в своєму каналі.

Тим часом аналітики Інституту війни констатують, що після захоплення Авдіївки темп російського наступу біля міста різко сповільнився

Також стало менше обстрілів й активності авіації у цьому районі. Наразі війська РФ перегруповуються, а ЗСУ відійшли на нову лінію оборони.

Експерти припускають, що окупантам доведеться взяти оперативну паузу або перекинути підкріплення до району з інших ділянок фронту, щоб не допустити кульмінації дій біля міста.

Останні новини України:

Їм вдалося пробити оборону - названо найзагрозливіші напрямки.

Сильна пожежа спалахнула після вибухів - куди поцілили окупанти.

"Далі буде": з'явилися кадри з місця падіння російського літака.