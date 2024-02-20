Оккупанты очень хотят прорваться в этот город, чтобы дальше угрожать ряду населенных пунктов.

За прошедшие сутки, согласно новому сведению Генштаба ВСУ, произошло более 80 боевых столкновений.

Около десяти из них на Авдеевском направлении, где продолжаются жестокие бои.

«На Авдеевском направлении нашими защитниками отбиты 9 атак врага у Ласточкиного, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области», - говорится в сводке.

Страшные бои идут и на Лиманском направлении.

Там противник при поддержке авиации 6 раз атаковал наши подразделения в районах Тернов Донецкой области и Белогоровки Луганской области.

О тяжелых боях в Белогоровке рассказывают и сами бойцы.

«Белогоровка…о которой никто толком и не вспоминает. Ситуация тяжелая, ребятам на голову также падает куча КАБов каждый день, но они держат позиции, держат уже больше года в этом направлении. Противник в последние дни перестал применять в штурмах технику, исключительно пехота при поддержке авиации.

Ребята держатся как титаны и причем уже очень и очень давно, но бесконечно продолжаться это не может», - рассказал лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным «Алекс» в своем канале «Офицер+» .

В свою очередь военный корреспондент Богдан Мирошников сообщает, что оккупанты мечтают прорваться в Часов Яр.

«На бахмутском направлении отмечается усиление интенсивности боевых действий по всему восточному флангу. От Андреевки и до Богдановки очень тяжелые бои. Оккупанты очень хотят прорваться в Часов Яр, чтобы дальше угрожать Константиновке, а также снова захватить Клищиевку с Андреевкой», - сообщил Мирошников в своем канале.

Но, подчеркнул корреспондент, на планы врага у ВСУ есть свои планы.

«И захват Часового Яра оккупантами в них явно не входит. Пока враг стачивается об нашу оборону в лобовых атаках на Ивановское. Село полностью под нашим контролем», - отметил Мирошников.

Тем временем аналитики Института войны констатируют, что после захвата Авдеевки темп российского наступления возле города резко замедлился.

Также стало меньше обстрелов и активности авиации в этом районе. В настоящее время войска РФ перегруппировываются, а ВСУ отошли на новую линию обороны.

Эксперты предполагают, что оккупантам придется взять оперативную паузу или перебросить подкрепление в район с других участков фронта, чтобы не допустить кульминации действий возле города.

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