За прошедшие сутки, согласно новому сведению Генштаба ВСУ, произошло более 80 боевых столкновений.
Около десяти из них на Авдеевском направлении, где продолжаются жестокие бои.
«На Авдеевском направлении нашими защитниками отбиты 9 атак врага у Ласточкиного, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области», - говорится в сводке.
Страшные бои идут и на Лиманском направлении.
Там противник при поддержке авиации 6 раз атаковал наши подразделения в районах Тернов Донецкой области и Белогоровки Луганской области.
О тяжелых боях в Белогоровке рассказывают и сами бойцы.
«Белогоровка…о которой никто толком и не вспоминает. Ситуация тяжелая, ребятам на голову также падает куча КАБов каждый день, но они держат позиции, держат уже больше года в этом направлении. Противник в последние дни перестал применять в штурмах технику, исключительно пехота при поддержке авиации.
Ребята держатся как титаны и причем уже очень и очень давно, но бесконечно продолжаться это не может», - рассказал лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным «Алекс» в своем канале «Офицер+» .
В свою очередь военный корреспондент Богдан Мирошников сообщает, что оккупанты мечтают прорваться в Часов Яр.
«На бахмутском направлении отмечается усиление интенсивности боевых действий по всему восточному флангу. От Андреевки и до Богдановки очень тяжелые бои. Оккупанты очень хотят прорваться в Часов Яр, чтобы дальше угрожать Константиновке, а также снова захватить Клищиевку с Андреевкой», - сообщил Мирошников в своем канале.
Но, подчеркнул корреспондент, на планы врага у ВСУ есть свои планы.
«И захват Часового Яра оккупантами в них явно не входит. Пока враг стачивается об нашу оборону в лобовых атаках на Ивановское. Село полностью под нашим контролем», - отметил Мирошников.
Тем временем аналитики Института войны констатируют, что после захвата Авдеевки темп российского наступления возле города резко замедлился.
Также стало меньше обстрелов и активности авиации в этом районе. В настоящее время войска РФ перегруппировываются, а ВСУ отошли на новую линию обороны.
Эксперты предполагают, что оккупантам придется взять оперативную паузу или перебросить подкрепление в район с других участков фронта, чтобы не допустить кульминации действий возле города.
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