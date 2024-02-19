У російських окупантів нові авіаційні втрати, з’явилися нові подробиці і кадри з місця катастрофи.

Так, в Мережі з’явилися кадри з місця падіння російського літака, пише Politeka.net.

Відео опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Ексклюзив з місця події. Літак, який непадав, в морі», - зазначив Андрющенко, маючи на увазі, що окупанти не підтверджують падіння свого літака.

За словами Андрющенка, окупанти намагаються «щось дістати» і метушаться.

«Рибацьке перекрито на в’їзд військовою комендатурою. Всі щось бігають, бігають. Краса. Насолоджуйтесь.", - зазначив Андрющенко.

Доля екіпажу невідома.

Додамо, раніше в Повітряних силах підтвердили збиття ворожого літака. Більше того, було збито два літака.

«Ранок 19 лютого 2024-го.Східний напрямок. Ще мінус два літака окупанта! Це наша земля, і наше небо! Усім дякую за бойову роботу! Далі буде!..», - зазначив командувач ПС Микола Олещук.

Також олещук повідомив стосовно екіпажу:

"Російські рятувальники доповіли, що пілот Су-35 дрейфує «лицом в воду» в Азовському морі. А система Cospas-Sarsat знову підказує, де шукати екіпаж Су-34-го. Працюємо далі!".

Додамо, що раніше, 18 лютого, російські окупанти також втратили літак.

«Сьогодні, близько 6.00, ще один Су-34 «успішно повернувся» на базу!», - повідомляв Олещук.

Раніше, 17 лютого, окупанти втратили одразу три літаки: два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та та один винищувач Су-35!

«Нас ніщо не зупинить!», - підкреслював Олещук.

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