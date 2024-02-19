Так, в Сети появились кадры с места падения российского самолета, пишет Politeka.net.
Видео опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
«Эксклюзив с места происшествия. Непадавший самолет в море», - отметил Андрющенко, имея в виду, что оккупанты не подтверждают падение своего самолета.
По словам Андрющенко, оккупанты пытаются «что-то достать» и суетятся.
«Рыбацкое перекрыто на въезд военной комендатурой. Все что-то бегают, бегают. Красота. Наслаждайтесь.", - отметил Андрющенко.
Судьба экипажа неизвестна.
Добавим, ранее в Воздушных силах подтвердили сбитие вражеского самолета. Более того, были сбиты два самолета.
«Утро 19 февраля 2024-го. Восточное направление. Еще минус два самолета оккупанта! Это наша земля и наше небо! Всем спасибо за боевую работу! Продолжение следует!..», - отметил командующий ПС Николай Олещук.
Также Олещук сообщил об экипаже:
"Российские спасатели доложили, что пилот Су-35 дрейфует "лицом в воду" в Азовском море. А система Cospas-Sarsat снова подсказывает, где искать экипаж Су-34-го. Работаем дальше!".
Добавим, что ранее, 18 февраля, российские оккупанты также потеряли самолет.
"Сегодня, около 6.00, еще один Су-34 "успешно вернулся" на базу!", - сообщал Олещук.
Ранее, 17 февраля, оккупанты потеряли сразу три самолета: два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35!
«Нас ничто не остановит!» – подчеркивал Олещук.
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