У российских окупантов новые авиационные потери, появились новые подробности и кадры с места катастрофы.

Так, в Сети появились кадры с места падения российского самолета, пишет Politeka.net.

Видео опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Эксклюзив с места происшествия. Непадавший самолет в море», - отметил Андрющенко, имея в виду, что оккупанты не подтверждают падение своего самолета.

По словам Андрющенко, оккупанты пытаются «что-то достать» и суетятся.

«Рыбацкое перекрыто на въезд военной комендатурой. Все что-то бегают, бегают. Красота. Наслаждайтесь.", - отметил Андрющенко.

Судьба экипажа неизвестна.

Добавим, ранее в Воздушных силах подтвердили сбитие вражеского самолета. Более того, были сбиты два самолета.

«Утро 19 февраля 2024-го. Восточное направление. Еще минус два самолета оккупанта! Это наша земля и наше небо! Всем спасибо за боевую работу! Продолжение следует!..», - отметил командующий ПС Николай Олещук.

Также Олещук сообщил об экипаже:

"Российские спасатели доложили, что пилот Су-35 дрейфует "лицом в воду" в Азовском море. А система Cospas-Sarsat снова подсказывает, где искать экипаж Су-34-го. Работаем дальше!".

Добавим, что ранее, 18 февраля, российские оккупанты также потеряли самолет.

"Сегодня, около 6.00, еще один Су-34 "успешно вернулся" на базу!", - сообщал Олещук.

Ранее, 17 февраля, оккупанты потеряли сразу три самолета: два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35!

«Нас ничто не остановит!» – подчеркивал Олещук.

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