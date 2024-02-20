Сегодня, 20 февраля, российские террористы совершили очередное преступление против мирного населения.

Как сообщают в Сумской ОВА, в 5 часов утра оккупанты нанесли авиационно-артиллерийский удар по Новослободской общине Конотопского района.

Во вражескую атаку попал жилой дом.

«Пожар локализован. Обнаружены тела двух погибших. Разбор завалов и поисковые работы продолжаются… Выражаем соболезнования родным и близким погибших», - рассказали в ОВА, опубликовав фото со страшными последствиями атаки.

Напомним, в ночь на 20 февраля противник атаковал двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 (Белгородская обл.), управляемой авиационной ракетой Х-31 (Запорожская обл.) и 23 ударными беспилотниками типа «Shahed» (Приморско- Ахтарск – рф.).

Защитниками неба над Украиной были сбиты все 23 «шахеда» в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

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