Ведь без этого победы над врагом точно не будет.

Об этом напомнил политический и общественный деятель, экс-советник главы МВД Виктор Андрусов.

«Кажется, путин решил по максимуму использовать паузу с оказанием помощи Украине от США, и будет валить на всех участках фронта две недели по максимуму…», - предположил Андрусов в своем телеграмм-канале.

По словам эксперта, как минимум разведка у Путина работает не лучшим образом.

«Это, в принципе, было ясно в 2022 году во время вторжения. Отсутствие американских пакетов ощутимо для нас, но сюрпризы у нас тоже еще есть», - заверил эксперт.

Также Виктор Андрусив отметил, что активное стачивавние войск об новые Авдеевки может разрушить планы Путина по генеральному наступлению на Харьков ближе к лету.

«Да, мяса у него много, но пускать в ход становится труднее. Именно поэтому сейчас на фронт прибыло много разных наемников со всего мира. Еще две недели наша разведка фиксировала малайзийцев под Донецком. Может оказаться так, что на фоне масштабных потерь новых мобилизованных сил хватит только для поддержки линии фронта», - предположил Андрусов.

Аналитик также заверил, что никто сейчас не вносит большего вклада в получение нового пакета помощи от США для Украины, чем Путин.

«Его масштабное наступление выставляет республиканцев безответственными идиотами, нанося серьезный удар по их рейтингам…. Будет тяжело. Потом будет легче. Две недели минимум будут очень сложны. Мобилизируйтесь своими ресурсами. Донатьте. Вступайте в ВСУ», - призвал эксперт.

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