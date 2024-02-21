З’явилися подробиці про наслідки нових ворожих атак, про кількість загиблих і поранених.

Так, згідно з даними поліції Донецької області, у Костянтинівці внаслідок артилерійського обстрілу загинув цивільний.

«Авіаудар росія завдала по Краматорську – поранено шість мешканців. Руйнувань зазнали щонайменше 10 багатоквартирних будинків, об’єкт критичної інфраструктури», - повідомили в поліції.

Двома ракетами «Х-22» окупанти вдарили по Дружківці – пошкодили два підприємства, адмінбудівлю, багатоквартирний житловий будинок, освітній заклад і будинок культури.

Крім того, дві ворожі ракети влучили в Уманське - вщент зруйновано приватну оселю.

Також росіяни обстріляли Добропілля трьома дронами.

«Двоє цивільних зазнали поранень, пошкоджено два гуртожитки», - розповіли проваоохоронці про наслідки.

Додамо, минулої ночі росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 19 вибухів.

Також повідомлялось, що у ніч на 21 лютого окупанти атакували Україну зенітною керованою ракетою С-300, керованою авіаційною ракетою Х-59, 4-ма крилатими ракетами Х-22 та 19-ма ударними безпілотниками типу «Shahed».

В результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти «шахедів». Частина із шести не уражених ворожих БпЛА – не досягла своїх цілей.

Наразі у деяких областях України знову оголошено повітряну тривогу.

«Ракета в Полтавській області, курс південно-західний!», - попереджають в Повітряних силах ЗС України.

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