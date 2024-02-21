У ніч на 21 лютого окупанти атакували Україну ракетами і ударними безпілотниками.

Нові страшні вибухи прокотилися Україною.

Як повідомляють у Повітряних силах ЗС України, росіяни атакували зенітною керованою ракетою С-300 (Ростовська обл.), керованою авіаційною ракетою Х-59 (Бєлгородська обл.) та 4-ма крилатими ракетам Х-22 (Ростовська обл.).

А також 19-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ – рф.).

Захисникам неба над Україною вдалося знищити керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти «шахедів» у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.

«Частина із шести не уражених ворожих БпЛА – не досягла своїх цілей», - повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

Додамо, тим часом Олексій Данілов оцінив можливості повторного наступу РФ на Київ.

За словами секретаря РНБО, не буде такого, що росіяни "пануватимуть" в Україні.

Він підкреслив, що за два роки повномасштабного конфлікту ЗСУ знищили той російський потенціал, який у них був у лютому 2022-го.

"Не буде такого, що вони тут пануватимуть. Вони це збиралися робити ще тоді, коли в них були зовсім інші можливості.

За ці 2 роки війни ми повибивали їм ті зуби, які у них були в лютому 2022-го року. Наші війська їх оточують, оточують, оточують і їх більше не стає", —зазначив секретар РНБО в новому інтерв’ю.

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