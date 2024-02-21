В ночь на 21 февраля оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками.

Новые страшные взрывы прокатились по Украине.

Как сообщают в Воздушных силах ВС Украины, россияне атаковали зенитной управляемой ракетой С-300 (Ростовская обл.), управляемой авиационной ракетой Х-59 (Белгородская обл.) и четырьмя крылатыми ракетами Х-22 (Ростовская обл.).

А также 19 ударными беспилотниками типа «Shahed» (Приморско-Ахтарск – рф.).

Защитникам неба над Украиной удалось уничтожить управляемую авиационную ракету Х-59 на Полтавщине и 13 из 19 «шахедов» в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

«Часть из шести не пораженных враждебных БПЛА – не достигла своих целей», – сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.

Добавим, тем временем Алексей Данилов оценил возможности повторного наступления РФ на Киев.

По словам секретаря СНБО, не будет такого, что россияне будут "господствовать" в Украине.

Он подчеркнул, что за два года полномасштабного конфликта ВСУ уничтожили тот российский потенциал, который у них был в феврале 2022 года.

"Не будет такого, что они будут здесь господствовать. Они это собирались делать еще тогда, когда у них были совсем другие возможности.

За эти 2 года войны мы повыбивали им те зубы, которые у них были в феврале 2022-го года. Наши войска их окружают, окружают, окружают и их больше не становится", - отметил секретарь СНБО в новом интервью.

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