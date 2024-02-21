Появились подробности о последствиях новых вражеских атак, о количестве погибших и раненых.

Так, согласно данным полиции Донецкой области, в Константиновке в результате артиллерийских обстрелов погиб гражданский.

«Авиаудар россия нанесла по Краматорску – ранены шесть жителей. Разрушения испытали по меньшей мере 10 многоквартирных домов, объект критической инфраструктуры», - сообщили в полиции.

Двумя ракетами «Х-22» оккупанты ударили по Дружковке – повредили два предприятия, админздание, многоквартирный жилой дом, образовательное учреждение и здание культуры.

Кроме того, две вражеские ракеты попали в Уманское - полностью разрушено частное жилье.

Также россияне обстреляли Доброполье тремя дронами.

«Двое гражданских получили ранения, повреждены два общежития», - рассказали правоохранители о последствиях.

Добавим, минувшей ночью россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 19 взрывов.

Также сообщалось, что в ночь на 21 февраля оккупанты атаковали Украину зенитной управляемой ракетой С-300, управляемой авиационной ракетой Х-59, четырьмя крылатыми ракетами Х-22 и 19 ударными беспилотниками типа «Shahed».

В результате боевой работы уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 на Полтавщине и 13 из 19 «шахедов». Часть из шести не пораженных враждебных БПЛА не достигла своих целей.

Сейчас же в некоторых областях Украины вновь объявлена ​​воздушная тревога.

«Ракета в Полтавской области, курс юго-западный!», - предупреждают в Воздушных силах ВС Украины.

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