Так, согласно данным полиции Донецкой области, в Константиновке в результате артиллерийских обстрелов погиб гражданский.
«Авиаудар россия нанесла по Краматорску – ранены шесть жителей. Разрушения испытали по меньшей мере 10 многоквартирных домов, объект критической инфраструктуры», - сообщили в полиции.
Двумя ракетами «Х-22» оккупанты ударили по Дружковке – повредили два предприятия, админздание, многоквартирный жилой дом, образовательное учреждение и здание культуры.
Кроме того, две вражеские ракеты попали в Уманское - полностью разрушено частное жилье.
Также россияне обстреляли Доброполье тремя дронами.
«Двое гражданских получили ранения, повреждены два общежития», - рассказали правоохранители о последствиях.
Добавим, минувшей ночью россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 19 взрывов.
Также сообщалось, что в ночь на 21 февраля оккупанты атаковали Украину зенитной управляемой ракетой С-300, управляемой авиационной ракетой Х-59, четырьмя крылатыми ракетами Х-22 и 19 ударными беспилотниками типа «Shahed».
В результате боевой работы уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 на Полтавщине и 13 из 19 «шахедов». Часть из шести не пораженных враждебных БПЛА не достигла своих целей.
Сейчас же в некоторых областях Украины вновь объявлена воздушная тревога.
«Ракета в Полтавской области, курс юго-западный!», - предупреждают в Воздушных силах ВС Украины.
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