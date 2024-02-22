Российские захватчики безостановочно бьют по мирным населенным пунктам Украины, уничтожая все, до чего могут дотянуться.

Так, от новых атак сотряслась Николаевская область, пишет Politeka.net.

Как сообщают в Национальной полиции Украины, утром враг ударил в жилые дома села Галицыновской общины

«Около 5:20 сегодня войска РФ обстреляли из РСЗО дома в с. Лиманы. В результате атаки один мужчина пострадал. Разрушены и повреждены более 30 частных домов», - сообщили правоохранители, публикуя кадры с последствиями атак.

Кроме того, оккупанты обстреляли село Львовое в Херсонской области.

Военные РФ нанесли удар сегодня утром. Один из «прилетов» – по жилому дому, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил местный житель, находившийся во дворе. Погибшему было 59 лет.

Также от обстрелов продолжает страдатьХарьковская область. Под огнем находились около 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Синьковка, Двуречная, Ивановка и другие. Авиаударов оккупанты нанесли по н.п. Милово, Ольховатка, Григоровка, Петропавловка и др.

От новых жутких взрывов содрогнулась и Донетчина, поврежденные и разрушенные жилые дома.

Всего в сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

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