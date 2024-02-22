Так, оккупанты ударили ракетами и авиабомбой.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Силы обороны юга Украины, в течение боевых суток враг дважды атаковал с воздуха Чернобаевку.

Атаки произошли с использованием ракет неустановленного типа и управляемой авиабомбы.

Кроме того, под огнем находилась Одесская область - с самолета тактической авиации враг направил ракету Х-31П в направлении Одесчины, потерявшую свою боевую способность в воздухе.

Не прекращается и дроновый террор населения прифронтовых регионов Херсонщины и Николаевщины: враг применил 66 FPV-дронов, 27 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросил с БпЛА разных модификаций 22 осколочных боеприпаса.

«Ранены 3 гражданских лица и 6 работников полиции. Повреждены полтора десятка частных и несколько многоквартирных домов, админздания, гаражи, складские помещения и автомобили», - рассказали в Силах обороны юга о трагических последствиях атак.

последствия атак

Кроме того, оккупанты 7 раз ударили из артиллерии по Херсону. Также вражеской артиллерией были обстреляны населенные пункты на правобережье Херсонщины и прибрежные районы Николаева.

В результате этих атак повреждены админздание, частные и многоквартирные дома, гаражи, вышка сотовой связи и газопровод.

последствия атак

Также напомним, что перед рассветом российские теористы реактивными системами залпового огня обстреляли село Лиманы на Николаевщине.

Повреждены полтора десятка частных домов, два дома разрушены почти полностью. Возник пожар.
73-летний местный житель получил ранения.

последствия атак

Добавим, что тем временем стало известно еще об одном раненом в Херсонской области – в Бериславе под удар вражеского беспилотника попал местный житель.

Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона прямо на 49-летнего мужчину.

Он получил взрывную травму и обломочные ранения обеих ног.

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