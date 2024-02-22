Выросло количество раненых в результате новых жестоких атак со стороны российских захватчиков.

Так, оккупанты ударили ракетами и авиабомбой.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Силы обороны юга Украины, в течение боевых суток враг дважды атаковал с воздуха Чернобаевку.

Атаки произошли с использованием ракет неустановленного типа и управляемой авиабомбы.

Кроме того, под огнем находилась Одесская область - с самолета тактической авиации враг направил ракету Х-31П в направлении Одесчины, потерявшую свою боевую способность в воздухе.

Не прекращается и дроновый террор населения прифронтовых регионов Херсонщины и Николаевщины: враг применил 66 FPV-дронов, 27 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросил с БпЛА разных модификаций 22 осколочных боеприпаса.

«Ранены 3 гражданских лица и 6 работников полиции. Повреждены полтора десятка частных и несколько многоквартирных домов, админздания, гаражи, складские помещения и автомобили», - рассказали в Силах обороны юга о трагических последствиях атак.

Кроме того, оккупанты 7 раз ударили из артиллерии по Херсону. Также вражеской артиллерией были обстреляны населенные пункты на правобережье Херсонщины и прибрежные районы Николаева.

В результате этих атак повреждены админздание, частные и многоквартирные дома, гаражи, вышка сотовой связи и газопровод.

Также напомним, что перед рассветом российские теористы реактивными системами залпового огня обстреляли село Лиманы на Николаевщине.

Повреждены полтора десятка частных домов, два дома разрушены почти полностью. Возник пожар.

73-летний местный житель получил ранения.

Добавим, что тем временем стало известно еще об одном раненом в Херсонской области – в Бериславе под удар вражеского беспилотника попал местный житель.

Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона прямо на 49-летнего мужчину.

Он получил взрывную травму и обломочные ранения обеих ног.

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