Так, ночью оккупанты ударили по территории Нововодолажской общины Харьковщины, применив по меньшей мере пять БпЛА "Shahed".
«Вражеские дроны попали в склад с зерном и коровником. Под завалами оказались минимум 10 двухмесячных телят», - рассказали в полиции об ужасных последствиях атак.
Правоохранители призывают жителей Харьковщины не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, не выкладывать в соцсети видео попаданий вражеских ракет.
В Харьковской ОВА тем временем сообщают, что в результате попаданий погибли коровы.
«В 23:15 зафиксированы попадания в с. Мокрая Рокитная Харьковского района. В результате ударов вражеских беспилотников повреждено частное агропредприятие. Выявлено 5 мест попаданий, повреждены складской ангар, погибли 15 коров».
Напомним, что минувшей ночью российские оккупанты также атаковали Днепр и Одессу.
Кроме многоэтажки в Днепре, враг попал по предприятию.
Из восьми пострадавших из-за атаки двое остаются в медучреждении. Они находятся в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно.
В разбитом доме продолжаются поиски людей, которые могут быть под завалами.
Не прекращал агрессор и обстрелы Никопольщины – огнем артиллерии накрывал райцентр, Мировскую и Красногригорьевскую общины.
В Одессе один из пораженных над морем дронов упал на здание предприятия в прибрежной зоне.
К сожалению, жертвами этой атаки стали три человека – их тела нашли под завалами.
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