Российские захватчики уничтожают в Украине все, до чего могут дотянуться, убивая, калеча и превращая в пепел.

Так, ночью оккупанты ударили по территории Нововодолажской общины Харьковщины, применив по меньшей мере пять БпЛА "Shahed".

«Вражеские дроны попали в склад с зерном и коровником. Под завалами оказались минимум 10 двухмесячных телят», - рассказали в полиции об ужасных последствиях атак.

Правоохранители призывают жителей Харьковщины не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, не выкладывать в соцсети видео попаданий вражеских ракет.

В Харьковской ОВА тем временем сообщают, что в результате попаданий погибли коровы.

«В 23:15 зафиксированы попадания в с. Мокрая Рокитная Харьковского района. В результате ударов вражеских беспилотников повреждено частное агропредприятие. Выявлено 5 мест попаданий, повреждены складской ангар, погибли 15 коров».

Напомним, что минувшей ночью российские оккупанты также атаковали Днепр и Одессу.

Кроме многоэтажки в Днепре, враг попал по предприятию.

Из восьми пострадавших из-за атаки двое остаются в медучреждении. Они находятся в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно.

В разбитом доме продолжаются поиски людей, которые могут быть под завалами.

Не прекращал агрессор и обстрелы Никопольщины – огнем артиллерии накрывал райцентр, Мировскую и Красногригорьевскую общины.

В Одессе один из пораженных над морем дронов упал на здание предприятия в прибрежной зоне.

К сожалению, жертвами этой атаки стали три человека – их тела нашли под завалами.

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