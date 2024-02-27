Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений.
Тяжелые бои, в частности, продолжаются на Бахмутском направлении – украинскими защитниками отбиты 9 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клищиевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отбито 19 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское.
А на Марьинском направлении ВСУ продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки, где враг 25 раз пытался прорвать оборону.
Кроме того, нашими защитниками отбиты 8 атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа.
К сожалению, враг все ближе к городу Часов Яр.
«У Часового Яра также проводились и проводятся инженерные работы, враг уже достаточно близко к этому населенному пункту. Однако эти инженерные укрепления, которые там есть, они не позволят врагу просто так совершить «легкую прогулку», - рассказывал начальник прессслужбы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш.
О готовности к боям за Часов Яр рассказал и военнослужащий, автор канала «Бахмутский демон».
"Впереди тяжелая оборона Часика, все готовы к этому и морально, и физически", - коротко сообщил боец.
По его словам, оккупанты поливают окрестности Часового Яра ФАБами и КАБами.
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