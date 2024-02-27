Российские оккупанты после захвата Авдеевки приближают к еще одному украинскому городу.

Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений.

Тяжелые бои, в частности, продолжаются на Бахмутском направлении – украинскими защитниками отбиты 9 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отбито 19 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское.

А на Марьинском направлении ВСУ продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки, где враг 25 раз пытался прорвать оборону.

Кроме того, нашими защитниками отбиты 8 атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа.

К сожалению, враг все ближе к городу Часов Яр.

«У Часового Яра также проводились и проводятся инженерные работы, враг уже достаточно близко к этому населенному пункту. Однако эти инженерные укрепления, которые там есть, они не позволят врагу просто так совершить «легкую прогулку», - рассказывал начальник прессслужбы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш.

О готовности к боям за Часов Яр рассказал и военнослужащий, автор канала «Бахмутский демон».

"Впереди тяжелая оборона Часика, все готовы к этому и морально, и физически", - коротко сообщил боец.

По его словам, оккупанты поливают окрестности Часового Яра ФАБами и КАБами.

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