За прошедшие сутки произошло 102 боевых столкновения, пишет Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Только на Авдеевском направлении украинскими защитниками отбиты 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Купянском направлении силы обороны отразили более десяти атак противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

Как сообщают аналитики Института изучения войны, Россия продолжает наступление у Авдеевки, чтобы полностью истощить украинские силы.

По словам экспертов, враг временно снизил темп своих операций во время зачистки Авдеевки после захвата этого населенного пункта, но с тех пор восстановил относительно высокие темпы наступления на запад и северо-запад от города.

Аналитики считают, что российские войска продолжают попытки наступления, чтобы лишить украинские силы передышки, которая позволила бы Украине создать более целостную и труднопроницаемую линию обороны в непосредственной близости от Авдеевки.

Напомним, что россияне приближаются к городу Часов Яр в Донецкой области.

По словам военнослужащего и автора канала «Бахмутский демон», «удается пока держать», но в «Часик» россияне лезут «по направлению».

Тем временем командующий ВС Великобритании адмирал сэр Тони Радакин заявил, что Украина будет испытывать нехватку боеприпасов и будет находиться в невыгодном положении в войне с Россией в течение нескольких месяцев, пока Запад не согласует дальнейшие шаги в поддержку.

По словам Радакина, Россия "на тактическом уровне приобретает относительно небольшие территории", в том числе Авдеевку, а также ведет активные боевые действия в районе города Часов Яр – куда украинские силы отошли после выхода из Бахмута.

Добавим, в сети появляются все новые и новые кадры из Часового Яра, который россияне каждый день пытаются превратить в пепел и руины.

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