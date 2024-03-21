Третій сценарій вимагає готовності України до затяжної та важкої війни поряд із непохитною підтримкою Заходу.

У Британії вже зробили три потенційні шляхи припинення війни Росії з Україною. Є дані, що ці сценарії передбачають як тривалу конфронтацію, і можливість припинення вогню.

Британський генерал Річард Берронс виклав своє бачення врегулювання повномасштабної війни в Україні. Колишній командувач Об'єднаних сил Великобританії підкреслив, що українське населення зрештою диктуватиме курс дій.

Перший сценарій:

Початковий варіант, як виклав Берронс, передбачає відмову України від продовження бойових дій. Генерал зазначив, що це рішення може бути викликане скептицизмом щодо можливості витіснення російських військ з усієї окупованої території чи непомірно високих втрат з погляду зусиль, життів та фінансів.

"На мій погляд, це було б просто жахливим рішенням, і я не вірю, що Україна піде на це", - зауважив він.

Другий сценарій:

На думку Берронса, передбачається негайне припинення бойових дій. Він уточнив, що це не рівносильно капітуляції, а скоріше тимчасовій паузі, визнавши відсутність ясного шляху до рішучої перемоги на полі бою.

"Тобто це не визнання поразки чи втрати, а ухвалення статусу-кво та призупинення збройного конфлікту", - пояснив генерал.

Однак він попередив, що обидві сторони можуть використати припинення вогню для перегрупування та переозброєння, при цьому війна неминуче відновиться з підвищеною жорстокістю, залишивши населення у стані постійної невизначеності.

Третій сценарій:

Цей варіант передбачає низку заходів, основною метою яких є пом'якшення тиску жорстких термінів, нав'язаних Україні. Це передбачає утримання вимог негайного успіху на полі бою від Києва під загрозою припинення підтримки Заходу.

Берронс наголосив, що Україна ризикує розтратити свої досягнення, виснажуючи себе у безплідних атаках на величезну російську оборону.

Так, українським збройним силам настійно рекомендується продовжувати чинити тиск на російські війська, поступово послаблюючи їхні сили навіть у зимових умовах.

Крім того, зміцнення військового потенціалу України за допомогою Заходу вважається вирішальним для досягнення перемоги у наступні роки.

"Бо якщо наростити переважаючі потужності, розладнати переважну силу, то перемога буде швидше, а втрати - менше", - підкреслив британський генерал.

Ще він наголосив на важливості підриву рішучості та військового потенціалу Росії за допомогою цілеспрямованих нападів на Чорноморський флот та впливу на російську громадську думку.

Експерт припустив, що подальші удари безпілотників по Москві можуть мати якщо не тактичну перевагу, то значну символічну вагу.

Читайте також:

Як довго триватиме війна в Україні: два основні сценарії

Коли закінчиться війна в Україні: експерт здивував прогнозом, чому росіяни мають нові проблеми

25 лютого вже були у військкоматі: староста разом із сином захищають Україну, історія відчайдушного воїна