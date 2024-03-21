Третий сценарий требует готовности Украины к затяжной и тяжелой войне наряду с непоколебимой поддержкой Запада.

В Британии уже сделали три потенциальных пути прекращения войны России с Украиной. Есть сведенья, что эти сценарии предусматривают как длительную конфронтацию, так и возможность прекращения огня.

Британский генерал Ричард Бэрронс изложил свое видение урегулирования полномасштабной войны в Украине. Бывший командующий Объединенными силами Великобритании подчеркнул, что украинское население в конечном итоге будет диктовать курс действий.

Первый сценарий:

Первоначальный вариант, как изложил Бэрронс, предполагает отказ Украины от продолжения боевых действий. Генерал отметил, что это решение может быть вызвано скептицизмом относительно возможности вытеснения российских войск со всей оккупированной территории или непомерно высоких потерь с точки зрения усилий, жизней и финансов.

"На мой взгляд, это было бы просто ужасным решением, и я не верю, что Украина на это пойдет", - заметил он.

Второй сценарий:

По мнению Бэрронса, предполагается немедленное прекращение боевых действий. Он уточнил, что это не равносильно капитуляции, а скорее временной паузе, признав отсутствие ясного пути к решительной победе на поле боя.

"То есть это не признание поражения или потери, а принятие статуса-кво и приостановление вооруженного конфликта", - пояснил генерал.

Однако он предупредил, что обе стороны могут использовать прекращение огня для перегруппировки и перевооружения, при этом война неизбежно возобновится с повышенной жестокостью, оставив население в состоянии постоянной неопределенности.

Третий сценарий:

Этот вариант предполагает ряд мер, основной целью которых является смягчение давления жестких сроков, навязанных Украине. Это предполагает воздержание от требований немедленного успеха на поле боя от Киева под угрозой прекращения поддержки Запада.

Бэрронс подчеркнул, что Украина рискует растратить свои достижения, истощая себя в бесплодных атаках на огромную российскую оборону.

Да, украинским вооруженным силам настоятельно рекомендуется продолжать оказывать давление на российские войска, постепенно ослабляя их силы даже в зимних условиях.

Кроме того, укрепление военного потенциала Украины с помощью Запада считается решающим для достижения победы в последующие годы.

"Ибо если нарастить превосходящие мощности, расстроить превосходящую силу, то победа будет быстрее, а потери – меньше", — подчеркнул британский генерал.

Еще он подчеркнул важность подрыва решимости и военного потенциала России посредством целенаправленных нападений на Черноморский флот и влияния на российское общественное мнение.

Эксперт предположил, что дальнейшие удары беспилотников по Москве могут иметь если не тактическое преимущество, то значительный символический вес.

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