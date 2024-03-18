Російські загарбники продовжують наступати і, на жаль, мають нові успіхи.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, минулої доби відбулося більше 70 бойових зіткнень, пише Politeka.net.

Понад десять нових атак, зокрема, відбито на Авдіївському напряму в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське.

Понад тридцять разів ворог намагався прорвати оборону наших військо на Новопавлівському напрямку. Там Сили оборони продовжують стримувати окупанті в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Жорстокі бої продовжуються й на інших ділянках фронту.

У свою чергу аналітики Інституту вивчення війни констатують, що окупантинезначно просунулися на північний захід і захід від Авдіївки на тлі позиційних боїв.

Так, рашисти просунулися на північний захід від Тоненького і, за заявами росіян, просунулися вздовж вулиці Центральної в цьому населеному пункті.

Позиційні бої тривають біля Олександрополя, Новобахмутівки, Бердичіва та Орлівки, Тоненького, Первомайського та Невельського.

Про про сування росіян також повідомили аналітики Deep State:

«Ворог просунувся у Орлівці та біля Вербового. Тривають бойові дії біля Роботиного, Вербового та Горьківського».

За словами військового кореспондента Богдана Мірошнікова, найважча ситуація у Олрівці та Тоненькому.

«Ворог просунувся у Первомайському, Орлівці, Тоненькому, Бердичах та східніше Невельського. Найважча ситуація - це Орлівка та Тоненьке. В обох селах зона нашого контролю звузилася до такої конфігурації, що далі щось вдіяти буде важко.

У Бердичах ворог втрачає найбільше своєї піхоти, бо кілька днів тому вони включили режим "безліміт" щодо своїх мʼясних штурмів, підкріпленими свіжими резервами», - повідомив Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

За його словами, дещо подібне зараз відбувається і біля Невельського, бо ворог дуже хоче прорватися до Красногорівки на сусідньому напрямку.

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