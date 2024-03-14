Російські окупанти планують продовжувати наступальні дії в найближчій і середньостроковій перспективі.

Згідно з останніми даними Генштаба ЗСУ, минулої доби сталося майже 80 бойових зіткнень.

Зокрема, нові атаки українські воїни відбили на на Куп’янському напрямку - в районах населених пунктів Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку відбито атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка та Верхньокам’янське Донецької області.

Страшні бої продовжуються на Авдіївському напрямку – там відбито десятки нових атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

У свою чергу аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що «російське військове командування, ймовірно, планує продовження наступальних дій підрозділів Центрального військового округу поблизу Авдіївки в найближчій і середньостроковій перспективі".

Також окупанти не полишають планів захопити Часів Яр. За словами військовослужбовців, місто постійно здригається від обстрілів.

«Підступи до Часів Яру ми прикрили, але розбирають місто КАБами стабільно. І розберуть, на жаль, будуть суцільні руїни. Втім просунутися до руїн ми не даємо і довго ще не дамо», - зпевнив військовослужбовець, який веде свій телеграм-канал «Бахмутський демон».

Про деякі зміни на полі бою повідомив і військовий кореспондент Богдан Мірошніков.

За його словами, на Авдіївському напрямку районі Невельського ворог посилює тиск, ввівши додаткові резерви.

«Первомайське - успіхи у ворога тактичного характеру. В Орлівці окупанти ще просунулися. Дуже мала зона контролю залишилася у наших хлопців, тому тримати ці залишки буде ще важче. Тоненьке - аналогічно. У Бердичах ворог мав невеликі успіхи. Враховуючи посилення значне штурмів у селі, ці 100 метрів просування - виходить, що нинішня межа можливостей окупантів там», - повідомив Мірошніков в своєму каналі.

Кореспондент висловив впевненість, що окупанти кинуть ще кілька «батів» та зведених підрозділів туди, щоб дотиснути.

«Але ворог платить дуже дорого за свої амбіції. Ситуація така, що їм вже потрібно зупинитися. Не хочуть - їх проблеми. Більше втратять боєздатності на майбутнє», - запевнив Мірошніков.

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