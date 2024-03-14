Российские оккупанты планируют продолжать наступательные действия в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Согласно последним данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло почти 80 боевых столкновений.

В частности, новые атаки украинские воины отбили на Купянском направлении - в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении отбиті атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка и Верхнекаменское Донецкой области.

Страшные бои продолжаются на Авдеевском направлении – там отбиты десятки новых атак в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

В свою очередь, аналитики Института изучения войны отмечают, что «российское военное командование, вероятно, планирует продолжение наступательных действий подразделений Центрального военного округа близ Авдеевки в ближайшей и среднесрочной перспективе».

Также оккупанты не оставляют планов захватить Часов Яр. По словам военнослужащих, город постоянно содрогается от обстрелов.

«Подступы к Часовому Яру мы прикрыли, но разбирают город КАБами стабильно. И разберут, к сожалению, будут сплошные руины. Впрочем, продвинуться к руинам мы не даем и долго еще не дадим», - заверил военнослужащий, который ведет свой телеграмм-канал «Бахмутский демон» .

О некоторых изменениях на поле боя сообщил и военный корреспондент Богдан Мирошников.

По его словам, на Авдеевском направлении в районе Невельского враг усиливает давление, введя дополнительные резервы.

«Первомайское – успехи у врага тактического характера. В Орловке оккупанты еще продвинулись. Очень малая зона контроля осталась у наших ребят, поэтому держать эти остатки будет еще труднее. Тоненькое - аналогично. В Бердичах враг имел небольшие успехи. Учитывая усиление значительного штурма в селе, эти 100 метров продвижения - получается, что нынешний предел возможностей оккупантов там», - сообщил Мирошников в своем канале.

Корреспондент выразил уверенность, что оккупанты бросят еще несколько «батов» и сводных подразделений туда, чтобы дожать.

«Но враг платит очень дорого за свои амбиции. Ситуация такова, что им уже нужно остановиться. Не хотят – их проблемы. Больше лишатся боеспособности на будущее», - заверил Мирошников.

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