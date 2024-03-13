Так, пізно ввечері окупанти ракетою вдарили по Мирнограду на Донеччині, пише Politeka.net з посиланням на МВС України.

Внаслідок цього удару частково зруйнований п'ятиповерховий будинок. Дві людини загинули, - їхні тіла деблокували з-під завалів рятувальники. Ще 6 людей врятовано з-під завалів, з них 1 дитина. 4 осіб поранені.

Крім того, вночі нелюди вдарили по п'ятиповерхівці у Сумах.

Знищено близько півтора десятка квартир, гасіння пожежі триває.Врятувати вдалося 10 людей, постраждали щонайменше 8 жителів.

«Серед зниклих безвісти можуть бути ще троє людей», - йдеться у повідомленні.

Тим часом у Кривому Розі зросла кількість жертв ракетного удару до 4 людей – у медичному закладі померла жінка. Загальна кількість загиблих та постраждалих - більше півсотні.

Наразі встановлено, що понад 300 квартир було пошкоджено, понад 20 багатоповерхівок, 2 садочки, 2 школи, підприємство, адмінбудівля, магазин та інші об'єкти. Обстеження продовжуються.

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