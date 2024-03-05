В мережі з’явилися кадри ураження російського корвета "Сергей Котов" в окупованому Криму.

У ГУР вже підтвердили знищення російського корабля «Сергей Котов».

За словами розвідників, вибух був настільки сильний, що корабель знищений.

Про відновлення корабля не може йти мова.

Раніше пабліки повідомили про нічну атаку українських морських безпілотників на корабель ЧФ рф "Сергій Котов" біля тимчасово окупованої Керчі.

Про долю екіпажу поки не повідомляють. На борту могло перебувати до 80 людей.

«Вночі в районі Керчі як крок доброї волі пішов на дно російський патрульний корабель «Сергій Котов». Екіпаж корабля складав до 80 осіб…», - коментував подію блогер та журналіст Денис Казанський.

"Сергей Котов" — модульний патрульний корабель проєкту 22160. Це один із найновіших кораблів у військово-морському флоті РФ. Його спустили на воду 2021 року і він став четвертим кораблем у серії, поповнивши лави Чорноморського флоту Росії.

Повна водотоннажність — 1800 тонн, автономність плавання в межах 60 діб.

"Сергей Котов" оснащений новітнім радіолокаційним комплексом "Позитив-МК", який працює в активному і пасивному режимах.

Завдяки модульній конструкції корабля, є можливість встановлення контейнерного озброєння, зокрема крилатих ракет "Калібр", або Х-35.

Влітку 2023-го року морські дрони вже здійснювали атаку на корабель «Сергей Котов», але тоді вона була безуспішною.

«Тепер екіпаж у Кобзона»,

«ЗСУ, браво!»,

«Перейшов у підводний флот»,

«Вже повне дно.. аналоговнєт»,

«Екіпаж також перейшов на підводну службу?», - коментують потоплення корабля «Сергей Котов» користувачі соцмереж.

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