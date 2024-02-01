Знищено ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту рф, на борту якого могли перебувати десятки членів екіпажу.

У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу «Group 13» Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер «івановєц» чорноморського флоту рф, пише Politeka.net з посиланням на українську розвідку.

Судячи з опублікованих кадрів, вибух був такої сили, що у небо піднялася вогняна хмара.

Судно окупантів перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Зазначається, що внаслідок прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― «івановєц» дав крен на корму і затонув.

За попередніми даними, рятувально-пошукова операція успіхів не мала.

Вартість корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів.

Зазначимо, що влітку минулого року саме цей катер ЧФ РФ "Івановєц" провів ракетні стрільби по кораблю-мішені, використовуючи надзвукові крилаті ракети П-270 "Москит".

"Відповідно до плану бойової підготовки сил Чорноморського флоту екіпаж ракетного катера "Івановєц" виконав бойову стрілянину протикорабельними крилатими ракетами по судну-мішені в полігоні бойової підготовки у північно-західній частині Чорного моря", – йшлось у повідомленні окупантів.

"Івановєц" – великий ракетний катер проекту 12411 «Блискавка», призначений для знищення бойових надводних кораблів супротивника, десантних і транспортних засобів та суден у морі, пунктах базування, морських угруповань та їх прикриття, а також для прикриття своїх кораблів та суден від надводних та суден повітряних загроз.

Екіпаж катера – 40 людей.

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