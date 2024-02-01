Російські загарбники намагаються відбити втрачені раніше позиції і здатні заради цього на будь-яку підлість.

Згідно з оновленими даними Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень, пише Politeka.net.

Зокрема, на Бахмутському напрямку українські захисники відбили нові атаки ворога поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Крім того, ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 12 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

У свою чергу боєць 210-го окремого спеціального батальйону “Берлінго” повідомляє, що українським воїнам вдалося повернути деякі позиції. А деякі, на жаль, було втрачено.

«На дачах декілька позицій повернули, декілька втратили», - повідомив «Бахмутський Балу», додавши, що ворог покинув позиції завдяки артилерії та «пташкам».

Ситуація в районі Кліщіївки особливо не змінилася, за його словами. Українські захисники відбивають атаки росіян.

«Хлопці на Іванівському тримаються, побратим повідомив що є загиблі наші хлопці, будьте обережні, побратими!», - закликав боєць, повідомивши, що окупанти «пересуваються в нашому пікселі» і що деякі позиції так і було втрачено.

Тим часом військовий кореспндент Богдан Мірошніков повідомив, що на Бахмутському напрямку ворог намагається відбити втрачені позиції у напрямку Іванівського. Бої дуже інтенсивні.

«Біля Богданівки ворог не мав нових успіхів. На флангах села тривають важкі бої на зустрічніих курсах. У районі Кліщіївки наші славетні воїни продовжують героїчно утримувати позиції, не даючи окупантам зачепитися як за висоти, так і за саме село. У районі Спірного та Івано-Дарʼївки ворог мав невеликі успіхи тактичного характеру», - розповів Мірошніков.

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